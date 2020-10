CMN facilita captação externa por meio de bancos multilaterais e agências

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou na noite da quinta-feira, 22, uma medida que facilita a captação externa por meio de bancos multilaterais e agências internacionais de desenvolvimento. De acordo com o voto divulgado nesta sexta-feira, 23, pelo Banco Central, esses recursos destinados a operações de repasse também poderão entrar no País a partir de contas abertas no exterior, em nome da própria instituição financeira nacional.



Essas contas serão usadas exclusivamente para depósito dos recursos do empréstimo ou financiamento concedido por esses agentes internacionais.



"A medida tem como objetivo dar mais eficiência ao mercado financeiro, facilitando as captações externas para os agentes econômicos financiarem seus projetos no País", avaliou o BC, em nota.