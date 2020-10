Estatal da Líbia aumentará produção de petróleo e exportação em portos

A National Oil Corporation (NOC), estatal da Líbia do setor de petróleo, informa em comunicado nesta sexta-feira que retirará uma "force majeure" ("força maior") de parte de suas operações hoje e que instruções foram dadas para iniciar os arranjos de volta dessa produção. A NOC diz que começará a produzir nos campos de duas companhias, Al-Waha e Al-Haruj, e que essa produção deve atingir o nível de 800 mil barris por dia dentro de duas semanas, superando 1 milhão de barris por dia dentro de quatro semanas. Também comenta que devem voltar a operar os portos de exportação do óleo de Ras Lanuf e Es Sider.



A companhia cita em seu comunicado, porém, também dívidas acumuladas no setor e a necessidade de verba para manutenções e reparos.



Com isso, ela aponta que não será possível agora retomar os níveis de produção anteriores ao fechamento das operações.



O anúncio é feito no dia em que os lados rivais do conflito líbio assinaram um cessar-fogo permanente, qualificado como histórico pela Organização das Nações Unidas.