Magazine Luiza/Trajano: todo player olha privatização dos Correios com interesse

O presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano, disse nesta quarta-feira, 21, que o mercado brasileiro ainda é muito concentrado nos Correios. "Essa dependência tem de diminuir", afirma. A respeito da privatização da empresa pública, porém, ele diz: "Todo player olha a privatização dos Correios com muita proximidade e muito interesse".



O executivo não fez mais comentários sobre um possível interesse na compra da estatal. "Infelizmente, por sermos uma empresa de capital aberto, não posso responder", disse. Ele pontuou, porém, que o Magalu tem feito uma série de aquisições do ramo de logística justamente para diminuir a dependência desse serviço. "Estamos fazendo várias aquisições para reduzir dependência dos Correios", disse.



Aquisições recentes



Frederico Trajano disse que todas as aquisições recentes da companhia fazem parte de uma estratégia de ecossistema do grupo. O executivo participa de um webinar do Conselho Empresarial Brasil-China.



"Pode parecer que não, mas todas se encaixam no quebra-cabeça do nosso ecossistema. Nessa soma, dois mais dois são cinco. Pois as aquisições potencializam as forças umas das outras", diz o CEO.



Ele exemplifica que a compra da CanalTech, por exemplo, aconteceu porque a empresa "já vendia muito" por meio do portal. A compra mais recente da ComSchool, por sua vez, vem dentro da estratégia de digitalizar o varejo brasileiro. "Quando falamos de inclusão digital, precisamos de educação para capacitar esse seller", explicou Trajano.