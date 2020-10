Recuperação é desigual e apoio fiscal forte é necessário, diz integrante do Fed

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos recuperou metade das perdas no terceiro trimestre, após o choque inicial, mas a retomada econômica segue incerta e desigual, afirmou nesta quarta-feira a integrante do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lael Brainard.



Em discurso lido em evento sobre mudanças pós-covid, Brainard avaliou que as disparidades econômicas podem atrapalhar a recuperação econômica no geral e afirmou a necessidade de apoio fiscal, indicando que a ausência de estímulo levaria a uma recuperação lenta e fraca.



Além do vírus, o maior risco à economia americana seria a "ausência de auxílio fiscal", afirmou Brainard. A economista defendeu uma política mais acomodatícia e disse que este é um compromisso do Fed para a recuperação.



A expectativa é de uma inflação abaixo de 2% nos próximos anos, sem a estratégia da alta de juros aplicada preventivamente, segundo a economista. A postura do Fed, combinada a um "apoio fiscal forte", pode levar a uma recuperação em "forma de K", com uma retomada inclusiva e incremento geral na renda, afirmou.



As condições para pequenas empresas estão difíceis, inclusive com complicações para acesso a crédito, mas são favoráveis para grandes empresas, avaliou a dirigente. Brainard aponta que os negócios de minorias foram "particularmente afetados".



A recuperação do mercado de trabalho está desacelerando e "exacerba disparidades", com alguns grupos étnicos sendo mais afetados.