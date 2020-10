'Ações decisivas' do Fed têm ajudado a aliviar mercados até agora, diz Quarles

Vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Randal Quarles considerou que as "ações decisivas" da instituição têm ajudado a retirar pressão dos mercados até o momento atual. A declaração foi dada durante discurso em evento da Associação da Indústria de Valores Mobiliários e do Mercado Financeiro (SIFMA, na sigla em inglês), no qual ele comentou a coordenação global por meio do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) para lidar com o choque causado pela covid-19.



Com direito a voto nas decisões de juros, Quarles afirmou que a coordenação por meio do FSB tem ajudado a revelar uma série de questões associadas a tipos particulares de participantes e mecanismos do mercado que podem ter causado desequilíbrios na liquidez e propagado estresse. Com esses contatos, tem sido possível buscar uma resposta "ágil, coordenada e rápida" aos problemas existentes. Segundo ele, tem sido vista "ação decisiva" para ajudar a estabilizar os mercados por meio da facilitação do financiamento para apoiar a economia.



Na avaliação de Quarles, para lidar com as vulnerabilidades no sistema financeiro no futuro será necessário haver uma perspectiva de conjunto, diante das várias interligações entre bancos e entidades não bancárias financeiras, por exemplo. Ele lembrou que no próximo mês o FSB entregará um relatório e propostas para o G-20 com sugestões para fortalecer a resistência do sistema financeiro global.



Mais cedo, o FSB publicou relatório, no qual definiu práticas para combater a ameaça de crimes cibernéticos ao setor financeiro.