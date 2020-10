CSN registra oferta inicial de ações primária e secundária da CSN Mineração

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou ao mercado que apresentou nesta segunda-feira, 19, o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária (IPO, na sigla em inglês) das ações da CSN Mineração perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a empresa, a oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e reunião do Conselho de Administração da CSN Mineração realizadas no último dia 15 de outubro, conjuntamente com o pedido de adesão da empresa no segmento Nível 2 da B3.



"A eventual participação da companhia na oferta, mediante a alienação de ações ordinárias de emissão da CSN Mineração que sejam de sua titularidade, está sob avaliação pela companhia", diz a CSN no Fato Relevante, completando que o IPO está sujeito às condições de mercado no Brasil e no exterior.



A notícia da oferta da CSN Mineração, que pode chegar a R$ 10 bilhões, foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, no dia 25 de agosto. O objetivo da CSN é reduzir sua dívida líquida e aproveitar o bom momento do mercado, com juros baixíssimos no Brasil e uma enxurrada de liquidez, fatores que estão impulsionando o mercado de renda variável no País.