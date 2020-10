Encontro quer aproximar moda mineira de compradores estrangeiros

Peças de produtores de moda mineiros expostas durante a 25a Edição do Minas Trend, em outubro de 2019. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) inscrições abertas. Empresas mineiras, interessadas em internacionalizar seus negócios, podem se inscrever, gratuitamente, até a próxima sexta-feira (23). O objetivo do evento é apoiar empresas têxteis, de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias, de todo estado de Minas Gerais. Além disso, permite a elas o contato com novos compradores. O Encontro Virtual de Negócios Complexo da Moda está com. Empresas mineiras, interessadas emseus negócios, podem se inscrever, gratuitamente, até a próxima. O objetivo do evento éempresas têxteis, de vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias, de todo estado de Minas Gerais. Além disso, permite a elas o contato com





O encontro on-line vai acontecer entre 9 e 11 de dezembro. A programação ainda está sendo definida, mas algumas atividades já estão confirmadas. No dia 9, serão realizados webnars com temas importantes para o setor como tendências, mercados prioritários e os impactos causados pela pandemia. Já nos dias 10 e 11, vão acontecer rodadas de negócios entre as indústrias mineiras participantes e compradores de países da América do Sul, Central e do Norte, Europa e Emirados Árabes. As inscrições podem ser feitas neste link

“A gente já exportava, mas decidimos expandir um pouco essa questão da exportação pra diluir um pouco o risco. Aí começamos a fazer mais contatos. Ainda não surgiram frutos, neste curto prazo. Mas a gente acha que vai surgir para o ano que vem. Estamos participando de mais eventos como esses para poder expandir ainda mais os nossos contatos e tentar mais negócios ainda”, explica Luiz Barcelos, sócio diretor da Luiza Barcelos, especializada em calçados. Ele conta que os produtos da marca são vendidos para o exterior há mais de 15 anos, para vários países, entre eles Estados Unidos, Paraguai, Europa e República Dominicana.





Apesar de ter o mercado interno como prioridade, Barcelos ressalta que de 2% a 3% da produção é exportada. Antes da pandemia, ele afirma que a marca estava tendo crescimento nas vendas. Ao todo são 17 lojas, entre próprias e franquias, no Brasil, além do e-commerce. “As vendas no e-commerce estão sendo maiores esse ano por causa da pandemia, já que algumas lojas físicas também ficaram fechadas por um tempo”.





“Como em todo segmento teve impacto (a pandemia). Mas a gente conseguiu manter alguns pedidos que já tínhamos em carteira e conseguimos novos. É lógico que em quantidades menores. Nós até buscamos novos parceiros e conseguimos abrir novos canais, novas conversas nesse momento. E esse tipo de evento ajuda a abrir novos contatos com compradores internacionais”, diz Barcelos.





As expectativas para 2021 também são positivas. O empresário espera que as “sementinhas plantadas” durante a pandemia deem frutos no próximo ano e revela que a crise causada pelo coronavírus os fez correr atrás de novas oportunidades no mercado.

A moda em números

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a indústria da moda mineira conta com 9.284 empresas e emprega 121.830 pessoas. Em 2019, as exportações do setor totalizaram US$ 207.117 milhões, tendo como principais destinos os Estados Unidos, Argentina, Vietnã, Hong Kong e Colômbia.





Já em 2020, em razão da pandemia, a arrecadação de ICMS das indústrias ligadas à moda apresentou queda, no acumulado do ano. Segundo a Gerência de Estudos Econômicos da FIEMG, de janeiro a setembro de 2019, foram arrecadados R$ 258.15 milhões em ICMS. Porém, no mesmo período de 2020, foram recolhidos R$ 201.46 milhões referentes ao imposto estadual, uma queda de 21,96%.





As exportações também caíram este ano. De janeiro a setembro do ano passado, o setor vendeu US$ 166.3 milhões, já no mesmo período deste ano, foram US$ 95.5 milhões, o que representa queda de 43% nas exportações.





