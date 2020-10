'Há grande trabalho a fazer antes de decisão sobre moedas digitais', diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI) que o Fed estuda os riscos e benefícios de uma eventual moeda digital emitida pelo banco. Segundo ele, é importante que as implicações internacionais sejam pesadas na avaliação. "Temos um grande trabalho a ser feito antes de tomar uma decisão. qualquer passo em direção às moedas digitais será tomado de maneira cautelosa", disse Powell. "Colaboração sobre o tema com outros BCs continua vital", acrescentou.



Para o presidente do Fed, o principal foco é ter certeza de que o "dólar digital" possa melhorar a efetividade e segurança do sistema de pagamentos. "Achamos importante que a CBDC (moeda digital de banco central, na sigla em inglês) sirva como um complemento, e não um substituto do dinheiro físico", assegurou.



Powell ainda afirmou que, apesar de ser "dever" dos EUA estar sempre na vanguarda de inovações tecnológicas, é mais importante que o Fed insira uma moeda digital no mercado da forma correta. "É uma dessas questões que os EUA deve acertar, e não ser o primeiro", completou.