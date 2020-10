Exportações do Japão caem 4,9% em setembro na comparação anual

As exportações do Japão caíram 4,9% em setembro em relação ao mesmo mês do ano anterior, leitura que superou a previsão de analistas ouvidos pelo FactSet de queda de 1,3% no período. Trata-se do 22º mês consecutivo de declínio. O número, no entanto, representa uma desaceleração se comparado à queda de 14,8% nas exportações japonesas em agosto, refletindo uma recuperação da demanda da China. As exportações para a principal economia asiática aumentaram 14% em setembro, graças à forte demanda por metais não ferrosos e máquinas para a fabricação de semicondutores e carros. As exportações para os Estados Unidos também cresceram, em 0,7%, o primeiro aumento em 14 meses. Fonte: Dow Jones Newswires.