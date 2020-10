PIB de SP terá queda de 2% a 2,5% em 2020 e crescerá 5% em 2021, diz Meirelles

O secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado deve cair entre 2,0% e 2,5% neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo Meirelles, o crescimento esperado para 2021 é superior a 5%.



"É um desempenho substancialmente melhor não só do que o desempenho médio do País, mas também se comparado com outros países", afirmou Meirelles durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.



Em comparação, o secretário lembrou as projeções do Relatório de Mercado Focus, elaborado pelo Banco Central. O documento mais recente aponta queda de 5% no PIB brasileiro em 2020 e alta de 3,5% em 2021.