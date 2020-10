BC, em questionário pré-Copom, pede avaliação sobre regras fiscais em 2021

O Banco Central publicou nesta sexta-feira, 16, em sua página na internet, o questionário pré-Copom, encaminhado a profissionais do mercado financeiro. As respostas para o questionário servirão de base para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC sobre a Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 2,00% ao ano. O próximo encontro do Copom ocorre em 27 e 28 de outubro.



Na pesquisa de hoje, o BC solicita aos participantes projeções sobre os principais indicadores da economia. Além disso, traz questão sobre o papel da área fiscal no próximo ano. "Quais as principais hipóteses, determinantes, e/ou riscos para sua projeção central, particularmente o papel das regras fiscais em 2021?", questiona o BC na pesquisa.



Nos últimos meses, o BC vem defendendo que os programas emergenciais lançados pelo governo durante a pandemia do novo coronavírus sejam encerrados em dezembro deste ano, como originalmente previsto. No Congresso e no próprio Palácio do Planalto, no entanto, há defensores da extensão de alguns programas para 2021, o que traz risco para o regime fiscal.



No questionário desta sexta, o BC também pede aos economistas do mercado financeiro avaliações sobre o mercado de trabalho e indicações sobre quando a população ocupada deve atingir o nível pré-pandemia.



O questionário pré-Copom pode ser consultado no endereço:

(https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/precopom.)