Recuperação da pandemia precisa ser inclusiva e sustentável, diz diretora do BC

A diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central, Fernanda Nechio, afirmou nesta sexta-feira que tornou-se claro que a recuperação da pandemia do novo coronavírus precisará ser "inclusiva e sustentável". Este é um dos pontos que vêm sendo destacados pelo BC em documentos e declarações recentes de seus diretores, ao se analisar a retomada da economia no pós-covid19.



Em evento virtual, Fernanda Nechio também citou a importância de se levar em conta eventos como as mudanças climáticas, que acabam por afetar as decisões do BC. Por isso, segundo ela, a questão ambiental entrou na agenda estrutural da autarquia, a agenda BC#.



Conforme a diretora, a compreensão da agenda de sustentabilidade, que é um assunto relativamente novo, envolve todos os setores do BC. Fernanda Nechio lembrou que recentemente a autarquia anunciou medidas internas e voltadas para o setor financeiro, sendo que elas possuem etapas e prazos específicos.



"Toda vez que formos tomar uma decisão, a Diretoria Colegiada do BC vai levar em conta os riscos ambientais", citou Fernanda Nechio. Ela destacou ainda o diálogo com BC com outras instituições, para que a autarquia se mantenha na "fronteira" das ações.



Fernanda Nechio afirmou que eventos relacionados a mudanças climáticas têm se tornado cada vez mais frequentes. Segundo ela, estes eventos trazem "muita incerteza" e acabam afetando os dois objetivos do BC, que são assegurar a estabilidade da moeda e do sistema financeiro.



"Os eventos climáticos afetam nossa habilidade de conduzir a política monetária", afirmou Fernanda Nechio no evento virtual. Segundo ela, os eventos climáticos também trazem riscos para o sistema financeiro. Fernanda citou como exemplo os incêndios recentes que atingiram o Estado americano da Califórnia, com reflexos na economia dos Estados Unidos.



Fernanda Nechio afirmou que o BC quer ter certeza de que os riscos climáticos estão sendo precificados de forma apropriada. "Temos que agir e ter certeza de que os riscos climáticos sejam levados em conta na decisão de política monetária e na estabilidade financeira", pontuou.



A diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central participou nesta manhã, por videoconferência, do painel "Innovative Ways To Address Climate Change and The Sustainability Agenda In The Face Of COVID-19", promovido pela Toronto Centre Executive.