FGV: IPC-S desacelera a 1,01% na 2ª quadrissemana de outubro (1,18% na anterior)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) perdeu força na segunda quadrissemana de outubro, tendo registrado alta de 1,01% ante acréscimo de 1,18% na quadrissemana anterior, informou nesta sexta-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador agora acumula alta de 3,45% em 2020 e de 4,75% nos últimos 12 meses. O número da segunda quadrissemana de outubro interrompe quatro leituras de aceleração no índice.



Das oito classes de despesa que compõem o IPC-S, cinco desaceleraram, com destaque para Transportes, que passou de 0,60% para 0,24%. Nesta categoria, a FGV sublinhou o comportamento da gasolina, que foi de 1,34% na semana passada para 0,11% agora.



Também houve desaceleração em Educação, Leitura e Recreação (5,47% para 4,86%), puxada por passagem aérea (50,40% para 45,11%), em Alimentação, sob influência de laticínios (3,36% para 2,26%), Habitação, com destaque para condomínio residencial (0,26% para 0,15%) e em Despesas Diversas, influenciada por conserto de bicicleta (1,14% para 0,05%).



No movimento oposto, houve aceleração em Vestuário (0,10% para 0,13%), Comunicação (0,05% para 0,07%), e Saúde e Cuidados Pessoais (0,02% para 0,03%). Os itens destacados pela FGV para essas categorias foram, respectivamente, roupas (-0,02% para 0,18%), tarifa de telefone residencial (0,78% para 1,20%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,17% para 0,06%).