Twitter passa por instabilidade nesta quinta-feira

A rede social Twitter apresentou instabilidades no início da noite desta quinta-feira, 15, com usuários reclamando de problemas tanto na versão web da plataforma como no aplicativo do Android e do iPhone. O sistema simplesmente não consegue carregar novos tuítes, publicar novas mensagens ou enviar mensagens diretas.



De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve também relatos de instabilidade nos Estados Unidos, na América Latina e em diversos países da Europa Ocidental. As falhas começaram por volta das 18h30 (horário de Brasília) e duraram até cerca de 20h30.



O Estadão procurou a assessoria de imprensa do Twitter no Brasil para entender a situação. Em resposta, a empresa enviou o seguinte comunicado. "Sabemos que as pessoas estão com dificuldades em usar o Twitter. Estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Daremos mais informações assim que pudermos."



Em sua conta oficial de suporte, o Twitter afirmou que a falha se devia a problemas internos e que não foi encontrado nenhum tipo de incidente de segurança ou ataque hacker.