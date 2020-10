Maia: é impossível aprovar Orçamento de 2021 antes de aprovar a PEC Emergencial

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 15, que acha impossível aprovar o Orçamento de 2021 antes da PEC Emergencial, que cria mecanismos de ajustes fiscal. "É um risco muito grande para o governo", afirmou.



Durante a live sobre "O papel do poder Legislativo na recuperação econômica", promovida pelo banco BMG, o parlamentar afirmou que hoje há uma preocupação no prazo para aprovação da PEC, já que a discussão ficará para depois das eleições municipais.



Em um cenário "otimista", segundo Maia, seria possível analisar a emenda constitucional na Câmara apenas no final de dezembro. "Em tese, se nós quisermos, nós votamos entre o Natal e o ano novo. Então é disso que nós estamos falando, é desse prazo, é isso que me preocupa", afirmou.