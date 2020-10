Etna fecha loja de BH

Unidade na Avenida Raja Gabaglia deixa de funcionar depois de 8 anos (foto: Reprodução/Google Street View)

A loja de móveis Etna anunciou o fechamento da unidade de Belo Horizonte por causa da pandemia do novo coronavírus. O estabelecimento comercial foi inaugurado há oito anos e estava instalado na Avenida Raja Gabáglia, no Bairro Estoril, na Região Oeste da capital mineira.





Em nota, a empresa afirma que o fechamento será temporário “até que um novo espaço esteja pronto”. Apesar disso, não há uma previsão para uma reabertura em BH.





A empresa aponta a pandemia do novo coronavírus como principal fator para o fechamento da unidade de BH. “Com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) a unidade da capital mineira foi uma das mais prejudicadas no cenário nacional, a loja ficou fechada por cerca de seis meses”, diz trecho do comunicado.





A Etna segue com atendimento on-line e entregas disponibilizadas para todo o Brasil. A empresa tem 10 lojas físicas distribuídas pelo país.