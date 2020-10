G-30 pede que FMI dobre empréstimos

O Grupo dos Trinta (G-30), organismo internacional que reúne os principais financiadores e acadêmicos do mundo, emitiu declaração nesta quarta-feira, 14, pedindo que o Fundo Monetário Internacional (FMI) duplique seus empréstimos de forma a apoiar a recuperação da economia global, atingida pela pandemia de covid-19. O documento ainda pede ações urgentes dos organismos multilaterais para garantir a sustentabilidade das dívidas soberanas.



"A resposta à crise em países de rendas média e baixa foi pálida, se comparada à resposta em economias avançadas", traz o documento, clamando por mais empréstimos, sobretudo aos países pobres. "A crise está aumentando a desigualdade, seja em economias emergentes ou avançadas", acrescenta o texto.



O copresidente do grupo Guillermo Ortiz diz rejeitar a visão de que o pior da crise já passou. "O Banco Mundial precisa entrar maneiras de maximizar a capacidade de concessões", afirma, no documento. Ortiz ainda fez um apelo a credores chineses, para que ampliem o crédito. "A China deve assumir uma postura compatível com a escala de seus empréstimos anteriores", destacou.