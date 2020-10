iPhone 12 sem acessórios

O presidente da Apple, Tim Cook, apresenta aparelho em evento na Califórnia e exalta nova tecnologia de conexão (foto: AFP Photo/Apple Inc/Brooks Kraft)

A Apple anunciou ontem o lançamento do novo iPhone 12. O aparelho terá quatro modelos: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. O comunicado foi feito em evento virtual devido à pandemia do novo coronavírus. Ainda sem preços para o Brasil, o celular custa a partir de US$ 699 nos Estados Unidos, ou quase R$ 4 mil na cotação atual. Os novos smartphones chegaram com mudanças. A principal delas: os celulares não vão vir com fones de ouvido, EarPods nem fonte para carregador. Segundo a Apple, o iPhone 12 deverá ser vendido apenas com cabo USB incluso, o que obriga o consumidor a comprar os acessórios separadamente se não os tiver de modelos anteriores.





De acordo com a Apple, a atitude leva à redução de emissões de carbono e de mineração e o uso de materiais preciosos. Apesar disso, a decisão da empresa, que alegou “questões ambientais”, não agradou aos internautas, que colocaram o termo "iPhone 12" como um dos mais comentados da internet.





Mais finos, menores e mais leves





Entre as mudanças também estão o suporte a 5G, sensor LiDAR e processador A14 Bionic. Os novos celulares são 11% mais finos, 5% menores e 16% mais leves do que a versão anterior. Em relação às câmeras, o celular tem uma lente grande angular e outra ultra-angular, que permite imagens mais abertas, com campo de visão maior. Ambas têm 12 megapixels. A tecnologia do painel abandonou o LCD e adotou o OLED, que a Apple chama de “Super Retina XDR”.





As tecnologias do processador, usando fotografia computacional, permitem otimizar a qualidade das fotos com ajustes de contraste, cores mais precisas e diminuir ruído nas fotos com baixa luminosidade. O iPhone 12 e o iPhone 12 Mini estarão disponíveis nas cores preto, azul, verde, vermelho e branco. Já os iPhones 12 Pro e Pro Max vão ter modelos em azul, dourado, grafite e prata. Os modelos anunciados são os sucessores dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, apresentados no ano passado.





Tecnologia 5G



“Vamos introduzir o 5G em toda a nossa linha de modelos de iPhone”, disse o presidente executivo da empresa, Tim Cook, no evento de lançamento transmitido ao vivo da sede da companhia, na Califórnia. “Hoje é o início de uma nova era”, declarou. A Apple se junta a outros fabricantes de celulares, como Samsung e Huawei, no lançamento de smartphones com 5G, aproveitando a expansão deste recurso em todo o mundo, o que pode abrir espaço para novos mercados e tecnologias.





Os novos modelos incluem o iPhone 12 redesenhado – sucessor do iPhone 11 mais vendido, lançado no ano passado. "Testamos o 5G com mais de 100 operadoras em 30 regiões e as velocidades observadas são impressionantes", afirmou Arun Mathias, vice-presidente da Apple. Apesar das novidades anunciadas, as ações da Apple caíram quase 3% em Wall Street.





A nova linha inclui o iPhone 12 e o 12 Mini, que estarão à venda este mês, e o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, com lançamento previsto para novembro. “Este é o novo ciclo de produto mais importante da Apple desde o iPhone 6, em 2014", acrescentou o analista Dan Ives, da Wedbush Securities.





A Apple também lançou uma nova versão de seu alto-falante inteligente, o HomePod, com apenas oito centímetros de altura. O HomePod Mini, que responde a comandos de voz e reproduz música, custará a partir de US$ 99. Espera-se que a nova linha de iPhones gere no mercado uma onda de interesse em melhorias nos smartphones para tirar proveito das redes mais rápidas.





“Até agora, a maioria das pessoas estava na expectativa”, afirmou Hans Vestberg, chefe da Verizon, presente no evento para anunciar que essa operado

ra americana implantaria sua rede 5G em todos os Estados Unidos para a cobertura de 200 milhões de pessoas em 1.800 cidades. “O 5G acaba de tomar forma”, acrescentou.





A tecnologia 5G ainda está longe de ter impacto na vida cotidiana ou nas indústrias. Nas áreas com cobertura, os usuários percebem a diferença no download de conteúdo, que é mais rápido. As novas infraestruturas de telecomunicações terão aplicações em áreas muito variadas, como para veículos autônomos, a realidade aumentada e o campo da saúde conectada, já que sensores e servidores se comunicam instantaneamente. (Com agências e informações do Correio Braziliense)





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Scmitz





Veja os preços nos EUA

iPhone 12 Mini - US$ 699 (R$ 3.900 na cotação atual)





iPhone 12 - US$ 799 (R$ 4.450)





iPhone 12 Pro - US$ 999 (R$ 5.570)





iPhone 12 Pro Max - US$ 1.099 (R$ 6.120)