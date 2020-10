Superávit na balança comercial na 2ª semana de outubro foi de US$ 1,716 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,716 bilhão na segunda semana de outubro (de 5 a 11). De acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 13, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,373 bilhões e importações de US$ 2,657 bilhões.



Na primeira semana do mês (dias 1º a 4), o saldo foi positivo em US$ 966 milhões, com vendas de US$ 2,016 bilhões e compras de US$ 1,050 bilhão.



Em outubro, até o dia 12, a balança tem superávit US$ 2,682 bilhões, com exportações de US$ 6,389 bilhões e importações de US$ 3,706 bilhões.



Houve aumento de 2,6% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com alta de 10,5% na indústria extrativa, crescimento de 4,9% em produtos da indústria de transformação e queda de 15,0% em agropecuária.



Já as importações registraram queda de 31,6% na mesma comparação, com recuo de 60,0% na indústria extrativa, retração de 31,1% em produtos da indústria de transformação, e alta de 1,4% em agropecuária.



No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 44,871 bilhões, volume 22,4% superior ao do mesmo período do ano passado. O valor é resultado de exportações de US$ 162,912 bilhões (-6,6%) e importações de US$ 118,041 bilhões (-14,6%).