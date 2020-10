Japão: BoJ conduzirá testes com moedas digitais a partir do ano fiscal 2021

O Banco do Japão (BoJ) informou nesta sexta-feira, 9, que pretende conduzir testes de moedas digitais emitidas pela própria autoridade monetária (CBDC, na sigla em inglês) no início do ano fiscal de 2021, que começa em abril do ano que vem. Em comunicado divulgado hoje, a instituição explica que os experimentos serão feitos em três fases, que incluirão uma espécie de plano piloto com acesso para usuários.



"Embora o atualmente não tenha planos de emitir CBDC, do ponto de vista de garantir a estabilidade e eficiência dos sistemas gerais de pagamento e liquidação, o Banco considera importante preparar-se minuciosamente para responder às mudanças nas circunstâncias de maneira apropriada", explica a nota.



O BoJ acrescenta que não vê motivo para apressar o processo porque a demanda por dinheiro físico ainda é alta no país. "No entanto, se o dinheiro em circulação cair drasticamente no futuro, pode ser necessário compensar a redução em dinheiro emitindo CBDC", pontua.