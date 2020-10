Bittar: Renda Cidadã fica para depois das eleições municipais

Marcio Bittar afirmou que "deputados e senadores estão muito envolvidos com as eleições", o que pode atrapalhar o andamento do projeto (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 12/12/19)

Depois de adiamentos na entrega do projeto do Renda Cidadã, o senador Marcio Bittar (MDB-AC) anunciou, nesta quinta-feira (8/10), que o novo programa de transferência de renda ficará para depois das eleições municipais. O motivo é que ainda não há consenso sobre a fonte de financiamento do substituto do Bolsa Família. Chegar a um entendimento fica ainda mais difícil com as atenções voltadas para as campanhas nos estados e municípios.









Relator do projeto, Bittar afirmou que o programa de transferência de renda é um “assunto mal resolvido”, que precisa avançar ainda neste ano. O senador lembrou que 8 milhões de brasileiros ficarão sem dinheiro quando chegar ao fim o programa de auxílio emergencial, em janeiro de 2021. “Se nós não criarmos o Renda Brasil, eles não terão do que se alimentar”, alertou.





O parlamentar também ressaltou a dificuldade para se definir a fonte de financiamento do novo programa. “Estou fazendo tudo o que eu posso para chegar a uma proposta. Qualquer que seja ela, vai incomodar, porque, para arrumar recursos para essas pessoas, vai ter de tirar de algum lugar. E do lugar que for tirar tem alguém que está incomodado”, comentou. “Tem de ser uma proposta de consenso”, reforçou.





Bittar pretendia apresentar o texto na última quarta-feira (7/10), mas, como as negociações ainda estavam em andamento e o governo não havia batido o martelo sobre a origem do dinheiro para arcar com a nova despesa, adiou a entrega para a semana que vem. Agora, ainda sem avanços, achou melhor esperar as eleições. O único consenso, até agora, é que a proposta não pode furar o teto de gastos.





A proposta inicial anunciada por Bittar, na semana passada, previa o remanejamento de verbas destinadas ao pagamento de precatórios e uso de dinheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para bancar o novo programa. As ideias não foram bem aceitas pelos parlamentares.





O governo estuda como alternativa para conseguir recursos voltados ao programa acabar com o desconto de 20% concedido automaticamente a contribuintes que optam pela modalidade simplificada ao declarar o Imposto de Renda. A medida substituiria outra proposta cogitada pelo Ministério da Economia, de proibir deduções médicas e educacionais. Bittar ainda não comentou essa possibilidade.