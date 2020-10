EUA: Pelosi rejeita projeto para aéreas sem pacote amplo

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, rejeitou nesta quinta-feira a possibilidade de aprovar uma legislação com medidas de alívio para aéreas sem que haja garantias de que haverá um pacote fiscal mais amplo. "Queremos um pacote completo, não um projeto reduzida", afirmou, durante entrevista coletiva.



Ainda assim, a deputada assegurou que os democratas seguem dispostos a continuar negociando e acrescentou que houve progressos nas conversas. "Estou esperançosa de que pode haver um acordo", destacou.



Pelosi exortou o presidente americano, Donald Trump, a informar qual foi a última vez em que ele testou negativo para o coronavírus, antes de ter sido diagnosticado com a doença. Para ela, isso é importante para atestar se o republicano expôs alguém ao vírus desnecessariamente.



"O povo americano precisa saber do quadro de saúde do presidente", defendeu, acrescentando que fará outra coletiva de imprensa na sexta-feira, sobre a 25ª emenda da Constituição, que trata da deposição de líderes da Casa Branca que, por algum motivo, fiquem incapacitados.