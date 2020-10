Nechio: Em perspectiva, vemos melhora significativa em indicadores de confiança

A diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central, Fernanda Nechio, disse nesta quarta-feira, 7, que, em perspectiva, a autarquia já vê uma melhora significativa nos indicadores de confiança e incertezas do Brasil. Ela, que participou hoje como palestrante de uma live organizada pela ProPague e Portal Exame, ressaltou a eficácia das medidas adotadas pelo BC e pelo governo para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus sobre a economia.



Lembrou que o BC foi ágil na adoção de medidas que asseguraram liquidez ao mercado e sublinhou que, em comparação com 2019, a autoridade conseguiu manter o mercado de crédito funcionando.



"Comparando a 2019, conseguimos manter o mercado de crédito funcionando. Conseguimos manter as concessões iguais ou maiores. Isso graças às medidas do BC e do governo", reafirmou.

Já no quesito política fiscal, de acordo com a diretora do BC, ainda residem algumas dúvidas. "Apesar da limitação do contexto de pandemia, questionamentos têm elevado a curva de juro nos títulos de longo prazo", disse.



Por isso, de acordo com ela, o BC tem ressaltado nas suas comunicações que o "forward guidance" é compatível com suas expectativas de crescimento, mas também com o cenário fiscal.



Fernanda disse ainda que o BC trabalha com uma expectativa de melhora de PIB para este e o próximo ano, mas inflação abaixo do centro da meta no seu horizonte relevante.