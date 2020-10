'É possível calibrar política monetária com flexibilidade', afirma Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quarta-feira (7) que a pandemia mostrou que é possível calibrar a política monetária da zona do euro "com flexibilidade". "Nossa revisão de política monetária vai considerar o papel de setor não bancário", acrescentou, sobre o processo de revisão de estratégias em curso na autoridade.



Lagarde também defendeu o fortalecimento dos mercados de capitais e dos sistemas de pagamentos digitais, como forma de mergulhar de cabeça em uma economia verde. "A pandemia vai testar a adaptabilidade e a flexibilidade do sistema financeiro", afirmou. As declarações foram feitas durante o Fórum Financeiro de Paris, em vídeo pré-gravado.