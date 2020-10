A produção industrial da Alemanha caiu 0,2% em agosto ante julho, em termos ajustados, informou nesta quarta-feira (07) a Destatis, agência oficial de estatísticas do país. A leitura contrariou a previsão de analistas do Wall Street Journal, que estimavam alta de 1,5%, no mesmo intervalo. Na comparação anual, a produção industrial alemã tombou 9,6%, também em termos ajustados.