EUA: Relatório recomenda série de medidas contra gigantes de tecnologia

As maiores companhias de tecnologia dos Estados Unidos alavancam seu domínio e isso sufoca a inovação, de acordo com o subcomitê antitruste da Câmara dos Representantes, que pediu ao Congresso que force essas empresas a separar as populares plataformas online de outras linhas de negócio. Um relatório divulgado nesta terça-feira, 6, pelos democratas no subcomitê é fruto de uma investigação de 16 meses sobre o poder de mercado de Amazon, Facebook, Alphabet e Apple.



O documento diz que Facebook e Google têm poder de monopólio, enquanto Apple e Amazon possuem um "significativo e duradouro poder de mercado" e critica agências antitruste por não conterem o domínio dessas empresas. O relatório de 449 páginas recomenda que o Congresso considere uma série de medidas, inclusive legislação que obrigaria a separação das plataformas online de outras linhas de negócio.



Republicanos no subcomitê não assinaram o relatório e têm dito em entrevistas nos últimos dias que compartilham preocupações sobre o setor, mas não concordam com recomendações abrangentes da oposição. Fonte: Dow Jones Newswires.