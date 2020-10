Governo lança conjunto de medidas para redução de custos na aviação geral

O governo federal vai lançar em evento nesta quarta-feira (07) o programa Voo Simples. Segundo o Ministério da Infraestrutura, será divulgado um conjunto de medidas de modernização de regras e redução de custos no setor de aviação geral.



Ainda de acordo com a pasta, o programa da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério da Infraestrutura reúne mais de 50 iniciativas "em prol da indústria de aviação, especialmente para profissionais, operadores de aeronaves e empresas de pequeno porte".



A previsão é de que participem da cerimônia no Palácio do Planalto, às 17h, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Juliano Noman.