Fed: Harker insiste na necessidade de mais estímulos fiscais nos EUA

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) da Filadélfia, Patrick Harker insistiu, durante evento virtual nesta terça-feira, 6, na necessidade de mais estímulo fiscal nos Estados Unidos, no quadro atual. Como já havia feito em seu discurso preparado, Harker argumentou que é importante lançar mão desse instrumento, diante do choque da covid-19 e dos riscos à perspectiva. "Nós realmente poderíamos usar esse estímulo fiscal adicional", disse ele. O dirigente chegou a mencionar em seu discurso um valor possível para esse estímulo ainda não aprovado, de US$ 1 trilhão.