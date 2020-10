Alemanha: encomendas à indústria sobem 4,5% em agosto ante julho

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 4,5% em agosto ante julho, informou nesta terça-feira, 6, a Destatis, agência oficial de estatísticas do país, segundo dados sazonalmente ajustados e preliminares para o mês. A leitura superou a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço de 2,5%, e reforça a continuidade da retomada econômica do setor manufatureiro alemão após o choque da covid-19. Na comparação anual, no entanto, o indicador mostrou queda de 2,2%.