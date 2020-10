Austrália: BC mantém taxa básica de juros em 0,25%

O Banco Central (BC) da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira, 6, manter a taxa básica de juros do país em 0,25% pelo sétimo mês consecutivo. Além do juro básico, o BC australiano manteve a meta para o juro do bônus soberano de três anos, igualmente em 0,25%, e o programa de financiamento da autoridade em 200 bilhões de dólares australianos (US$ 147,52 bilhões).



"As condições financeiras permanecem acomodatícias em todo o mundo e favorecem a recuperação econômica", aponta o BC local, em comunicado. A autoridade monetária defende que há uma retomada da atividade em curso no país, mas pondera que incertezas ainda estão no radar. "Tanto o apoio fiscal quanto o monetário serão necessários por algum tempo, dadas as perspectivas para a economia e a perspectiva de alto desemprego", acrescenta.