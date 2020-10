Alemanha: recuperação da economia deve ser prolongada, diz presidente do BC

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Deutsche Bundesbank (o BC alemão), Jens Weidmann afirmou nesta segunda-feira, 5, que a recuperação da maior economia da Europa parecia que ocorreria em formato de V, isto é, de forma rápida e vigorosa, mas estagnou nos últimos meses.



"Essa desaceleração era esperada. A recuperação da economia da Alemanha provavelmente será prolongada e permanecerá incompleta por algum tempo", destacou, durante evento virtual organizado pela Escola de Finanças e Administração de Frankfurt.



Weidmann ressaltou que o pior momento da crise já foi superado. No entanto, ele acredita que as incertezas ainda estão em níveis elevados, já que a retomada depende da capacidade do governo em controlar a pandemia e evitar novas restrições ao movimento.



"A política monetária está desempenhando um papel nisso. Proporcionar ampla liquidez aos bancos, aliada a baixas taxas de juros, é fundamental para que a crise econômica não seja agravada pelo sistema financeiro", pontuou.



O dirigente alertou ainda para o risco de que empresas que, antes da recessão, tinham fundamentos sólidos não consigam atravessar o período de dificuldades, causando uma onda de falências. "É aí que entra a política fiscal", disse.