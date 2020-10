Correção: vendas no varejo na Zona do euro sobem 4,4% em agosto ante julho

Na nota enviada anteriormente, faltou mencionar que a previsão do Wall Street Journal era para a variação mensal. As informações estavam corretas. Segue versão retificada:



As vendas no varejo da zona do euro subiram 4,4% em agosto ante julho e 3,7% na comparação anual, segundo dados publicados nesta segunda-feira (5) pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço mais contido, de 2,5%, na comparação mensal. De acordo com a Eurostat, agosto foi um mês marcado por relaxamento das restrições para conter o avanço do novo coronavírus, o que ajudou na recuperação econômica do setor.