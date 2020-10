EUA: encomendas à indústria avançam 0,7% em agosto ante julho

As encomendas à indústria dos Estados Unidos tiveram crescimento de 0,7% em agosto na comparação com julho, informou nesta sexta-feira, dia 2, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam uma alta um pouco maior, de 0,8%. Excluindo-se transportes, a alta nas encomendas ficou também em 0,7% ante o mês anterior. Caso se retire o setor de defesa, o avanço mensal foi de 0,8%. As encomendas à indústria dos EUA de julho foram revisadas, de uma alta de 6,4% para um avanço de 6,5% em relação a junho. (Com informações da Dow Jones Newswires).