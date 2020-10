IPC-S de setembro acelera em 5 das 7 capitais pesquisadas pela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No mês, o índice cheio variou positivamente em 0,82%, acelerando na comparação com a terceira quadrissemana de setembro, quando houve alta de 0,70%, e também em relação a agosto, quando o índice subiu 0,53%.



Houve acréscimo nas taxas de Salvador (0,20% para 0,45%), Belo Horizonte (0,62% para 0,97%), Recife (0,75% para 0,81%), Rio de Janeiro (0,66% para 0,81%) e São Paulo (0,84% para 0,97%).



Em Porto Alegre, o indicador subiu 0,67%, mesma variação registrada na semana anterior. Brasília foi a única capital em que houve desaceleração no IPC-S, com indicador indo de 0,92% para 0,89%.