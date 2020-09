Empresários depositam esperança no Dia das Crianças para retomada das vendas

O mercado de produtos destinados ao público infantil movimenta positivamente 54,1% de empresas de diversos segmentos. Considerada a melhor data para negócios no segundo semestre do ano, o Dia das Crianças deverá ser 32% melhor que o ano passado, mesmo com as restrições da pandemia da COVID-19.



O percentual dos empresários que vê com otimismo a retomada dos negócios é de 28,6%. “Por ser uma data com forte apelo emocional e comercial junto ao público infantil, muitos estabelecimentos devem investir em ações que para atrair o consumidor. Além disso, para 18,6% dos entrevistados, o acesso a recursos, como o auxílio emergencial, poderá contribuir para elevar as vendas no período”, avalia a analista de pesquisa da Fecomércio MG, Letícia Marrara.

Diante desse contexto, 45,2% dos empresários afirmaram que vão investir em propaganda; 26,5% em promoções e liquidações; e 9,6% em ações de visibilidade da loja, com o objetivo de atrair o consumidor e melhorar as vendas no Dia das Crianças. “Ao adotar tais medidas, é preciso ter planejamento e atenção na formação de preços e descontos, garantindo assim o capital de giro necessário à sustentabilidade do negócio”, pondera Letícia.

Para 76,8% dos empresários, os consumidores deverão deixar a aquisição dos presentes para a semana que antecede o Dia das Crianças. Os segmentos que devem ter destaque durante o período são: o comércio de livros, jornais, revistas e papelaria (60%); supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (59%); tecidos, vestuários e calçados (57,8%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (55,6%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (52,3%).

De acordo com a pesquisa, mais da metade (57,2%) dos estabelecimentos já receberam os produtos e estão preparados para atender os consumidores. Outra parcela (19,7%), embora tenha feito os pedidos, ainda não está preparada para a data. “As incertezas relacionadas à reabertura do comércio em várias cidades mineiras têm influenciado no planejamento dos estoques das lojas. Mas, aos poucos e com cautela, os empresários estão retomando o cronograma de ações e organizando seus negócios,” observa a analista de pesquisa.

A pesquisa “Expectativas do Comércio Varejista – Dia das Crianças 2020” avaliou 405 empresas cadastradas pela área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG. Aplicada entre 14 e 24 de setembro, a análise possui margem de erro de 5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.