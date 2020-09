Campos Neto/câmbio: houve aumento da volatilidade e na proporção de minicontratos

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto , afirmou que houve um "aumento coincidente" entre a volatilidade no mercado de câmbio e dos minicontratos de dólar. "Não é necessariamente uma relação de causa", afirmou, em apresentação em webinar da Americas Society/Council of the Americas divulgada nesta quarta-feira, 30, pelo Banco Central.



No evento, de acordo com o documento, Campos Neto ressaltou que houve uma recuperação parcial da economia doméstica, com os setores mais afetados pela crise provocada pela pandemia do coronavírus ainda deprimidos.



Ele lembrou que as condições financeiras ainda são restritivas para mercados emergentes com fundamentos econômicos desfavoráveis e que a recuperação do mercado de ações é desigual, com juros baixos e riscos de default prejudicando. "Se não forem geridos adequadamente, problemas de liquidez podem se transformar em problemas de solvência", completou.



O presidente do BC destacou que as mortes por covid-19 no Brasil e em outras regiões estão caindo lentamente e citou medidas adotadas no Brasil neste ano, como ações no setor de crédito, regulação do Open banking e do PIX .