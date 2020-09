PIB dos EUA sofre contração de 31,4% no 2º trimestre (leitura final)

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registrou contração de 31,4% no segundo trimestre, em números anualizados, mostrou a leitura final do dado, divulgada nesta quarta-feira pelo Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo um pouco maior, de 31,7%, que coincidia a segunda leitura antes publicada.



Foi ainda informado que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), teve queda de 1,6% no segundo trimestre, menor do que o recuo de 1,8% antes calculado. O núcleo do PCE caiu 0,8%, não 1,0% como antes apontado, mostraram as revisões.



O relatório ainda apontou contração de 33,2% nos gastos dos consumidores no segundo trimestre nos EUA (de queda de 34,1% antes mencionada), no auge do choque da pandemia da covid-19 no país. Os lucros corporativos tiveram baixa de 10,5% no mesmo período (de recuo de 13,1% antes informado). (Com informações da Dow Jones Newswires).