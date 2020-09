Produção de café no Brasil cresce 25% em relação à 2019

Minas Gerais é o maior estado produtor de café do país (foto: Pixabay)

A produção de café no Brasil para a safra de 2020 superou as expectativas e alcançou um crescimento de 25% no volume, em relação à safra do ano passado. O valor estimado está na casa dos 61,62 milhões de sacas de 60kg. Este ano, houve uma evolução de 20,2% na produtividade com 32,7 sacas/ha, excedendo o número de 27,2 sacas/ha de 2019. A pandemia da COVID-19 trouxe incertezas quanto às produções do ano, mas o clima favorável, os investimentos em tecnologias e a erradicação de áreas pouco produtivas, foram os responsáveis pelo salto da produção brasileira de café.

Minas Gerais é o maior estado do Brasil quando o assunto é produção de café. O estado segue no topo da lista dos principais produtores, com 33,46 milhões de sacas de 60kg. Isso confirma um aumento de 36,3% em relação a 2019, onde 24 milhões de sacas foram produzidas no estado. Em segundo lugar, o Espírito Santo aparece com a produção por volta de 13,6 milhões de sacas, apresentando um sucinto aumento de 0,8%. Terceiro maior produtor de café do país, o estado de São Paulo tem uma produção estimada em 6,15 milhões de sacas para este ano, com um crescimento considerável de 41,9%.





O fato de Minas Gerais ter crescido no volume da produção de café não trará impacto no preço no bolso do consumidor mineiro. É o que diz o assessor especial de Cafeicultura da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Niwton Morais: “Na cafeicultura, alterna-se a safra alta e a baixa e regiões mais sensíveis mostram variações mais discrepantes, como o salto dado pela Região da Zona da Mata, onde as mudanças climáticas impactaram muito a produção de 2019. No Sul de Minas, o aumento de produtividade é mais contínuo, por isso não houve um salto tão grande”, esclarece.





Valor Bruto

O valor bruto da produção brasileira em 2020 é de R$ 519,08 bilhões, baseado principalmente no volume da safra anual e nos preços médios recebidos pelos produtores agrícolas de 21 culturas, no período de janeiro a agosto deste ano. As cinco principais culturas indicaram que a soja deve disparar no faturamento com o valor de R$ 194,24 bilhões, seguido do milho, com R$ 81,93 bilhões, e depois a cana-de-açúcar, R$ 66,3 bilhões. Em quarto lugar, o algodão herbáceo deve faturar R$ 45,86 bilhões. O café aparece em quinto lugar, com faturamento estimado em R$ 30,95 bilhões.

Análise

Os números foram obtidos a partir do Acompanhamento da Safra Brasileira de Café, deste mês de setembro. A publicação trimestral foi elaborada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) com os dados do Valor Bruto da Produção (VBP), do mês de agosto de 2020. A divulgação das análises é feita mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola (SPA), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa).