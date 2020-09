FecomercioSP: Índice de confiança do empresário tem maior alta da série histórica

O Índice de Confiança do Empresário (ICEC) registrou uma alta recorde para o mês de setembro, passando de 74,8 pontos em agosto para 85,9 pontos, um avanço de 14,9%. No entanto o índice ainda registra uma queda de 25,5% se comparado ao mesmo período do ano passado, diz levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).



O levantamento também informa que o Índice de Expansão do Comércio (IEC) registrou uma segunda alta consecutiva (16,2%), passando de 65,3 para 75,8 no mesmo período. E o Índice de Estoques (IE) voltou a subir depois de quatro quedas consecutivas, indicando alta de 4,3%.



Apesar dos empreendedores estarem mais confiantes, o IE ainda mostra estoques inadequados, mesmo com a primeira alta registrada pós-quarentena mais restritiva, principalmente por causa do acúmulo de mercadorias. Aos poucos, o comércio deve ajustar os níveis de estocagem em relação a oferta e procura dos produtos, de acordo com informações do levantamento.



De acordo com a FecomercioSP, as atividades do comércio varejista - influenciadas pelas políticas de transferência de renda sustentando momentaneamente o consumo - seguem liderando a recuperação entre os setores, cenário que se reflete na confiança dos empresários do comércio, que percebem uma recuperação da economia, com o recente aumento de suas receitas.



No total, foram ouvidos cerca de 600 empresários.