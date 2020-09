Empresa investe R$ 8 milhões em shopping de bairro em Ribeirão das Neves

Complexo baseado em modelo norte-americano será construído no Bairro Justinópolis (foto: My Mall/Divulgação)

Inspirados em um modelo norte-americano, os chamados street malls são shoppings de bairro a céu aberto, considerados uma evolução do tradicional comércio de rua. De olho nesse nicho, uma empresa que atua no mercado do desenvolvimento de áreas comerciais e de entretenimento está investindo R$ 8 milhões para inaugurar um empreendimento do ramo, com 26 lojas, no Bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O projeto ocupará área de 5,4 mil metros quadrados, além de 2 mil metros de Área Bruta Locatável (ABL). O shopping também terá um posto de combustíveis e pelo menos 40 vagas de estacionamento.









A previsão é de que o complexo tenha lojas com pé-direito duplo, projeto paisagístico e design moderno, disposição para vitrine em vidro, wi-fi nas áreas comuns, área de convivência e iluminação em LED.





Ele ficará localizado numa importante avenida da cidade: a Denize Cristina da Rocha, com frente também para a avenida Castelo Branco. "Acreditamos que será um ponto de referência para a região e terá opções de lazer e consumo com comodidade e segurança para os clientes", declara o supervisor.





Este é o 10º empreendimento do ramo a ser inaugurado pela My Mall, fundada em 2012. Ela também possui negócios em Ouro Preto, Vespasiano, Santa Luzia, Matozinhos, além de complexos nos bairros Itapoã, Padre Eustáquio e Santa Terezinha.