O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Dallas, Robert Kaplan, disse nesta quinta-feira (24) que os Estados Unidos ainda não estão fora de perigo, embora estejam se recuperando do choque da pandemia de novo coronavírus. Kaplan, que falou durante evento online da Universidade Cristã do Texas (TCU, pela sigla em inglês), previu que o desemprego nos EUA não deverá voltar a níveis anteriores à crise da covid-19 antes de 2023.