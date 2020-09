RTI sugere Selic estável em 2% nos próximos meses, avalia Bradesco

O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) sugere que a taxa básica de juros, a Selic, deve se manter estável em 2,0% nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), avalia o Bradesco. No documento, o banco destacou a inclusão de projeções de inflação para 2023.



O banco nota que, apesar do cenário de alta de preços livres em 2020 e 2021, as projeções para a inflação continuam alinhadas com as metas nestes anos. "Já para 2022 e 2023, as projeções indicam maior risco de a inflação ficar até mesmo acima da meta, o que sugere haver pouco espaço para retomada do processo de queda de juros, caso o cenário de recuperação se confirme", diz relatório do Bradesco.



Para a instituição financeira, a revisão da projeção de PIB de 2020 por parte do BC, de queda de 6,4% para contração de 5,0%, incorporou a percepção de que a retomada da atividade acontece de forma mais rápida que o esperado, embora com diferenças setoriais. "Avaliamos que se o nosso cenário de continuidade da retomada da atividade econômica se materializar, ainda que com diferenças regionais e setoriais, o BC tende a manter a Selic no atual patamar de 2% nos próximos meses", conclui o documento.