BCE: recuperação da zona do euro é incerta e exige amplos estímulos monetários

Dados sugerem que a atividade na zona do euro está se recuperando fortemente da pandemia do novo coronavírus, ainda que de forma incompleta, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo Banco Central Europeu (BCE).



A atividade no bloco, porém, permanece muito abaixo dos níveis anteriores à crise, aponta o BCE, destacando que a força da recuperação continua cercada de incertezas, uma vez que dependerá da evolução da pandemia e de políticas para conter a covid-19.



Neste contexto, o BCE reitera no boletim que amplos estímulos monetários continuam sendo necessários para sustentar a recuperação econômica e garantir a estabilidade dos preços no médio prazo.