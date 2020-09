Desemprego cresce em Minas

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios COVID-19 (Pnad COVID-19) mensal, iniciada este ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estimou que, em agosto, a taxa de desocupação em Minas Gerais era de 12,3%, o que significa 1,26 milhão de pessoas desempregadas em todo o estado. O índice foi o maior registrado durante a pandemia do novo coronavírus. Por sua vez, a taxa vem crescendo desde maio, quando a pesquisa começou a ser realizada, e alcançou seu maior patamar em agosto. No primeiro mês, a taxa era de 10,4%, passou para 11,8% em junho, aumentou para 12,2% em julho e para 12,3% no mês passado. Entre os dois últimos meses houve o menor índice de crescimento.





Em contrapartida, em agosto, a taxa de desocupação em Minas é a menor dos estados da Região Sudeste. O que apresenta a maior taxa é o Rio de Janeiro (15%), seguido por São Paulo (14,5%) e pelo Espírito Santo (12,6%). Em termos de Brasil, as Regiões Norte, Nordeste e Sudeste tiveram aumento da taxa de desocupação de agosto comparada com julho, enquanto a Região Centro-Oeste apresentou estabilidade. Já a Região Sul mostrou uma pequena queda nesse índice.





No Brasil, a taxa de desemprego aumentou de 13,1% em julho para 13,6% em agosto maior resultado da Pnad COVID-19) mensal. Em agosto, a população ocupada totalizou 84,4 milhões de pessoas, expansão de 0,8% em relação a julho. Já a população desocupada cresceu para 12,9 milhões de pessoas, crescimento de 5,5% ante julho, cerca de 600 mil pessoas a mais.





Auxílio

Em agosto, 2,94 milhões de domicílios mineiros receberam algum auxílio governamental referente à pandemia da COVID-19, o que representa 40,7% do total de domicílios. Entre esses benefícios estão o auxílio emergencial – proposto pelo governo federal – e a complementação do governo pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Os números expressos no mês passado são muito semelhantes aos de julho, o que demonstra uma estabilidade nesse tipo de recebimento no estado. Em todo o Brasil, 43,9% dos homicídios receberam esse tipo de auxílio governamental em agosto.





Ontem, a Caixa realizou o pagamento de R$ 2,6 bilhões do auxílio emergencial para 4 milhões de pessoas nascidas em agosto, conforme o calendário do Ciclo 2. Desde ontem, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas. Já os saques e transferências para quem recebe o crédito nesta quarta-feira serão liberados a partir do dia 13 de outubro.





