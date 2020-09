BCE: incertezas continuarão prejudicando PIB da zona do euro por até 4 trimestres

As elevadas incertezas provocadas pela crise do novo coronavírus provavelmente persistirão por algum tempo e, desta forma, continuarão prejudicando o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro nos próximos trimestres, segundo boletim publicado nesta terça-feira pelo Banco Central Europeu (BCE).



No documento, o BCE aponta que medidas de incerteza observadas em julho e agosto ficaram em patamares altos e assim deverão continuar no curto prazo, "pelo menos até que uma solução médica eficaz para a covid-19 seja encontrada". O BCE estima também que os choques de incerteza deverão afetar o crescimento real do PIB da região por até quatro trimestres.