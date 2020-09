Demitidos da Embraer terão mais benefícios

A Embraer assinou acordo com o Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio de São Paulo (Sintec-SP) para extensão de benefícios a profissionais que tiveram os contratos rescindidos no último dia 3.



Em nota, a fabricante informa que todos os profissionais ligados a essa entidade terão garantidos o plano de saúde familiar e vale-alimentação de R$ 450 até junho de 2021. Os profissionais terão também preferência em eventuais recontratações.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.