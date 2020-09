Secovi: Rio tem melhor agosto em 4 anos para negociação de imóveis residenciais

O mercado imobiliário carioca teve o melhor agosto dos últimos quatro anos em 2020 para a compra de imóveis, aponta o Secovi Rio. De acordo com a entidade, foram fechados 3.500 negócios residenciais no mês passado, melhor volume desde 2017. Os juros baixos, a flexibilização das medidas de distanciamento social e a maior oferta de crédito imobiliário impulsionaram o movimento.



Dados da Secovi Rio indicam que foram efetuadas mais de 18.237 transações residenciais de janeiro a agosto de 2020 na cidade, sendo quase 20% apenas no mês de agosto. Leblon (R$ 2.513.896), Ipanema (R$ 2.424.344) - ambos na zona sul - e Barra da Tijuca (R$ 1.400.720), na zona oeste, concentraram os valores médios mais altos de imóveis no período.



A imobiliária Apsa - líder em gestão de propriedades urbanas - diz que no período entre junho e agosto houve alta de 77% na busca por imóveis residenciais para compra, na comparação com os três meses pré-pandemia. O aumento da procura ocorreu sobretudo nos bairros de Copacabana (zona sul) e Tijuca (zona norte). Os dois bairros concentraram 63% da procura em agosto. A empresa que identificou um aumento tanto na busca por potenciais compradores quanto em pedidos de avaliação por parte de proprietários.



"Estes números positivos do mês de agosto mostram que, apesar do período crítico de isolamento social vivido no primeiro semestre por conta da pandemia, muitas famílias não deixaram de lado seus planos para o futuro. A fase de retomada da economia deu mais segurança para as pessoas enxergarem boas oportunidades, gerando negociações relevantes para o mercado imobiliário carioca como um todo.", diz em nota Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio.