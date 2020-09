Acordo para TikTok nos EUA seria capaz de desbancar Facebook

O surgimento de um acordo para fazer do aplicativo chinês TikTok uma empresa baseada nos Estados Unidos deve mudar o cenário desta redes social. Questões de segurança e controle da companhia persistiram durante o domingo. O plano envolve a Oracle Corp e o Walmart Inc. em uma parceria com a empresa dona do TikTok, a ByteDance Ltd., de Pequim, para que ela se torne uma nova empresa com sede nos EUA chamada TikTok Global.



O Departamento de Comércio disse que atrasaria por uma semana a proibição de downloads e atualizações do aplicativo TikTok nos Estados Unidos, que deveria entrar em vigor às 23h59. Assim, as negociações continuam.



O acordo - teoricamente aprovado pelo presidente Donald Trump, mas ainda sem aprovação das companhias envolvidas - criaria uma força capaz de desafiar a dominância do Facebook na internet.



Conforme descrito inicialmente por pessoas familiarizadas com o negócio, ByteDance manteria cerca de 80% da propriedade da empresa. Mas como a ByteDance é cerca de 40% detida por investidores americanos, a nova empresa com participações na Oracle e no Walmart pode ser descrita como tendo participação majoritária americana, disseram.



Uma das pessoas elaborou ainda mais no domingo, dizendo que a ByteDance não seria tecnicamente uma proprietária da nova entidade TikTok Global. Em vez disso, as ações da nova entidade seriam distribuídas proporcionalmente aos atuais proprietários do ByteDance, que incluem investidores chineses e americanos.



Com a adição da Oracle e do Walmart tendo uma participação acionária combinada de 20%, a TikTok Global seria 53% de propriedade de empresas ou investidores dos EUA, disse esta pessoa.



A Oracle disse em um comunicado por escrito que teria uma participação de 12,5% na nova entidade chamada TikTok Global e forneceria um serviço de nuvem seguro para dados no aplicativo. O Walmart disse que concordou em comprar 7,5% da TikTok Global, bem como em acordos comerciais para fornecer e-commerce, atendimento, pagamentos e outros serviços para a nova empresa.



O Walmart disse que seu presidente-executivo, Doug McMillon, atuaria como um dos cinco membros do conselho da nova empresa. O fundador do ByteDance, Zhang Yiming, e alguns dos investidores dos EUA também provavelmente estariam no conselho, disseram pessoas a par do negócio.



Em um comunicado conjunto, a Oracle e o Walmart disseram que o planejado novo TikTok Global criaria mais de 25 mil empregos nos EUA e levaria a mais de US$ 5 bilhões em novos impostos para o Tesouro dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.