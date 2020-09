Desmatamento reforça posição contrária a acordo Mercosul-UE, diz premiê francês

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, usou nesta sexta-feira sua conta oficial no Twitter para declarar a oposição do país a um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Em sua mensagem, ele falou sobre a destruição de florestas, sem especificar locais.



A publicação é feita no dia em que o presidente Jair Bolsonaro faz uma viagem ao Mato Grosso, na qual ele criticou países que reclamam do Brasil, mas já teriam queimado tudo em suas próprias nações.



"O desmatamento coloca em perigo a biodiversidade e perturba o clima", afirmou Castex.



Ele citou um relatório elaborado por Stefan Ambec, que segundo o premiê reforça a posição do governo francês de se opor ao pacto entre os dois blocos, em seu modelo atual. "A coerência dos compromissos ambientais do nosso país e da Europa depende disso", argumentou.