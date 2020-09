Para presidente do Fed de Atlanta, EUA dá sinais de desaceleração em recuperação

O presidente da distrital de Atlanta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Raphael Bostic, afirmou que enxerga sinais de que a recuperação da economia dos Estados Unidos está desacelerando. Em entrevista à Bloomberg TV, o dirigente exortou o Congresso a implementar novas medidas de estímulos fiscais para apoiar setores com maior dificuldade no processo de retomada.



Bostic acrescentou que o Fed tem mobilizado bancos a mobilizarem capital para ajudar empresas e famílias.



Segundo ele, é possível que a taxa de desemprego no país caía a 3,5% em longo prazo e que a média do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) fique em 2%.



O líder da distrital de Atlanta comentou ainda que ficaria confortável com inflação acima de 2% por um tempo, mas que está mais preocupado com a trajetória dos preços, do que com níveis.